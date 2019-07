Coppa d'Africa, l'Egitto di Salah è già fuori: il Sudafrica supera i padroni di casa e va ai quarti

Eliminazione a sorpresa negli ottavi della Coppa d'Africa: i padroni di casa dell'Egitto, la squadra del giocatore africano dell'anno Mohammed Salah, nella sfida disputata nell'International Stadium del Cairo, sono stati sconfitti dal Sudafrica per 1-0. E, quindi, sono già usciti dal torneo. Ha deciso il confronto la rete di Lorch, realizzata al 40' del secondo tempo, su servizio di Mothiba. Il Sudafrica, mercoledì 10 luglio, con inizio alle 21, nei quarti se la vedrà pertanto contro la Nigeria che, nel pomeriggio, ad Alessandria d'Egitto, ha battuto il Camerun per 3-2. La squadra guidata dal tedesco Gernot Rohr è passata in vantaggio dopo 19' con Ighalo, ma è stata raggiunta da Bahoken al 41', quindi superata dalla rete di Njie al 44'. Nella ripresa, la Nigeria è tornata avanti con i gol di Ighalo (18') - autore di una doppietta - e Iwobi. Il giocatore dell'Arsenal ha fatto centro al 21', chiudendo i conti. Domani in campo Madagascar-Congo alle 18 e Algeria-Guinea alle 21. Mali-Costa d'Avorio (ore 18) e Ghana-Tunisia (ore 21) lunedì chiuderanno il quadro degli ottavi.

