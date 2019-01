© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mercato di dicembre è stato decisivo per l'Insieme Ausonia di mister Roberto Gioia che viaggia a mille nel campionato regionale di Eccellenza, girone B, dopo un avvio difficile. Con il successo per 1-0 di ieri sul campo del Grifone Gialloverde grazie ad una rete di Zonfrilli, la squadra ciociara è salita a 24 punti. E' il quarto risultato utile consecutivo per i biancoazzurri che hanno ottenuto tre vittorie ed un pareggio subendo una sola rete. L'Ausonia con 19 goal subiti in 17 gare ha la quarta migliore difesa del campionato. Iniziato al meglio il 2019.«Gli arrivi dei nuovi giocatori nel mercato di dicembre sono stati determinanti per la nostra risalita- ha spiegato l'allenatore dell'Ausonia, Roberto Gioia- ora siamo una squadra completa. Giocatori come il portiere Matteo Calderaro, Berardi, il centrocampista Giustini e gli attaccanti Gianmario Palumbo sono un lusso per questa categoria. Sono i giocatori che ci mancavano e che volevamo».«Abbiamo completato una squadra che era già buona- ha aggiunto Gioia- ma alla quale mancava qualcosa. Abbiamo la quarta migliore difesa del campionato, è un segnale importante. Il reparto arretrato è sempre stato il nostro punto di forza basti pensare che abbiamo subito 19 reti in 17 gare ed in due occasioni con il Morolo e l'Audace abbiamo preso quattro goal a gara. Togliendo queste otto reti e queste due gare avremmo subito 11 reti in 15 gare non male. Ora riusciamo anche a fare goal, siamo soddisfatti»«Dove posiamo arrivare? Difficile dielo- incalza mister Gioia- il nostro obiettivo è fare bene e dare fastidio a tutte compresa il Pomezia a mio parere grande favorita del campionato. Guardiamo per ora gara dopo gara senza pensare alla classifica. Tra un mese vedremo dove saremo. Di certo la partita di domenica prossima in trasferta contro la Vigor Perconti per noi sarà fondamentale. Un successo sarebbe importantisimo e potrebbe cambiare le nostre ambizioni».