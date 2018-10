© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Insieme Ausonia di mister Roberto Gioia, risorge, supera 4-1 in casa l'Arce, ma non basta per passare al terzo turno di Coppa Italia regionale riservato alle squadre che militano in Eccellenza. Decisiva è stata la gara di andata a Ceprano nella quale l'Arce si è imposta per 3-0 ipotecando il passaggio del turno. L'Ausonia ce l'ha messa tutta per ribaltare il risultato, riuscendo ad arrivare addirittura sul 3-0 grazie alle reti di Nugnes ed una doppietta di Badu di cui una rete su rigore. Ma un goal di Dragos Iacob all'11' della ripresa ha di fatto fatto naufragare le speranze di una storica impresa per i ragazzi di Gioia. Il 4-1 ininfluente ai fini della qualificazione è stato realizzato per i padroni di casa da Nico Pirolozzi. A parità di goal realizzati, quattro per ciascuna squadra, è stata decisiva la marcatura di Iacob che in trasferta vale doppia.«Vittoria importante per il morale, bisogna dare continuità e tornare a vincere in campionato già da domenica quando ospiteremo in casa la Pro Roma- ha spiegato il dg dell'Ausonia, Carlo Iodice- purtroppo dopo sei giornate siamo solo a cinque punti, all'ultimo posto in classifica. Gli obiettivi rispetto ad inizio estate sono cambiati, non possiamo parlare piu' di primato, ma puntiamo a fare un campionato dignitoso».