Big Match della venticinquesima giornata del campionato regionale di Eccellenza, girone B, domani mattina al Madonna del Piano di Ausonia dove i locali di mister Roberto Gioia riceveranno la capolista Tor Sapienza. Le due squadre sono divise attrualmente da nove punti, 45 a 36 in favore dei romani, ma l'Ausonia oltre ad avere la seconda migliore difesa proprio dietro al Tor Sapienza sta attraversando un buon momento e davanti ai propri tifosi ha fatto finora molto bene. Il punto della situazione al Messaggero, in casa Ausonia è affidato al tecnico Roberto Gioia.«E' una gara importante, affrontare la prima della classe darà stimoli in piu', in casa vogliamo continuare a fare bene e cercare di vincere. Si affrontano due squadre in un buon momento, loro vengono da 21 risultati utili, hanno la serenità di poter continuare a fare bene. Noi stiamo bene sia mentalmente che fisicamente, speriamo che gli episodi girino a nostro favore- spiega mister Roberto Gioia- anche perchè ultimamente soprattutto fuori casa non ci sta andando benissimo».«Dove possiamo arrivare? Difficile dirlo, siamo una buona squadra che sta facendo qualcosa di importante. Dal 14 ottobre siamo primi in classifica, paghiamo purtroppo l'avvio di stagione negativo. Ora vogliamo continuare a fare bene ma per capire dove possiamo arrivare bisogna aspettare altre 4-5 partite- ha aggiunto Gioia- campionato molto strano, particolare. Nel giro di tre-quattro punti ci sono tredici squadre ed al di là del Tor Sapienza, unica squadra ad avere rendimento costante le altre hanno vissuto alti e bassi. Siamo diventati una bella realtà, con una società solida ed ambiziosa alle spalle ed al di là di come andrà a finire questa stagione, il prossimo anno l'Insieme Ausonia sarà ancora di piu' protagonista».«Noi ai playoff? Difficile dirlo, siamo tranquilli, abbiamo preparato al meglio la gara, con la massima serenità. Tra quattro-cinque gare vedremo dove saremo- ha concluso l'allenatore dell'Ausonia- oggi è impossibile fare pronostici».