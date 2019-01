L'Aurora Vodice Sabaudia affronta in trasferta il Pontinia

Il fanalino di coda del girone D è l'Aurora Vodice Sabaudia. La squadra ha collezionato 10 punti, frutto di due vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte. L'Aurora Vodice Sabaudia inoltre ha segnato sedici reti e per quanto riguarda la casella dei gol subiti invece ha raccolto la palla in fondo al sacco per ben trenta volte. L'ultima della classe nel prossimo turno sifderà in trasferta la compagine Pontinia che è la terza forza del campionato e che ha collezionato 30 punti. Nell'ultimo turno l'Aurora Vodice Sabaudia ha perso in casa col punteggio finale di 1-0 contro la compagine Polisportiva Città di Paliano.

