L'Aurelio Roma Academy sprofonda sempre più giù in classifica

L'Aurelio Roma Academy è il fanalino di coda del campionato di Promozione, girone A. L'ultima della classe dispone di 8 punti in classifica frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 23 sconfitte. Tra l'Aurelio Roma Academy e la penultima in classifica, il Bomarzo, ballano 15 punti di differenza. Nel prossimo turno di campionato l'Aurelio Roma Academy in casa affronta la compagine DuepigrecoRoma che si trova al quart'ultimo posto in campionato. L'Aurelio Roma Academy ha segnato 18 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 83 volte.

Ultimo aggiornamento: 17:52

