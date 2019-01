L'Aurelio Roma Academy fa visita al Canale Monterano

Il fanalino di coda Aurelio Roma Academy ha collezionato finora 3 punti, frutto di zero vittorie, tre pareggi e tredici sconfitte. La squadra ha segnato dopo sedici partite di campionato solo undici gol mentre per quanto concerne la casella dei gol subiti ha raccolto la palla in fondo al sacco per ben 48 volte attestandosi come peggior difesa della competizione. Nella prima gara dell'anno l'Aurelio Roma Academy sfiderà in trasferta il Canale Monterano che si posiziona all'ottavo posto in campionato con 23 punti.

Ultimo aggiornamento: 19:42

