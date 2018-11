L'Atletico Madrid vola agli ottavi: battuto il Monaco 2-0

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esulta Diego Pablo Simeone: l'Atletico Madrid è agli ottavi di Champions League. Gli spagnoli regolano 2-0 il Monaco e passano alla fase successiva della competizione. Nell'altro anticipo vittoria per 2-0 del Lokomotiv Mosca con il Galatasaray:Gruppo AAtletico Madrid-Monaco 2-0Al Wanda Metropolitano l’Atletico vince 2-0. L’autogol di Badiashile al 2’ spiana la strada ai “colchoneros”, che raddoppiano con Griezmann al 24’. Nulla da fare per i monegaschi che sprecano l’occasione per riaprire il match. All’84’ Falcao calcia fuori il rigore, assegnato per il fallo di mano di Savic (espulso per doppia ammonizione). In serata il Borussia Dortmund affronta il Club Brugge: in caso di vittoria raggiungerebbe gli uomini di Simeone in vetta alla classifica con 12 punti.GRUPPO DLokomotiv Mosca-Galatasaray 2-0Prova d’orgoglio per i russi che vincono 2-0 contro il Galatasaray. L’autorete di Donk e il gol di Ignatjev valgono il primo successo nel girone per il Lokomotiv Mosca. I turchi, al terzo posto con 4 punti, mantengono un punto di vantaggio sulla squadra di Semin, ultima in classifica.