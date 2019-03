Atletico Madrid, successo sofferto e su rigore contro il Leganes

Vittoria sofferta e di misura. Ma Simeone pensa alla Champions e non certo alla Liga. L'Atletico Madrid si avvicina alla sfida contro la Juventus, valida per il ritorno degli ottavi di Champions e in programma a Torino martedì sera (alle 21), battendo per 1-0 il Leganes allenato da Maurizio Pellegrino, che occupa il 13/o posto. La squadra di Simeone ha dovuto faticare abbastanza, in questa 27/a giornata, per avere ragione di Reyes e compagni e c'è voluto un rigore concesso dall'arbitro Antonio Mateu Lahoz al 5' della ripresa per permettere ai padroni di casa di sbloccare il punteggio: dal dischetto Saul Niguez si è prima fatto respingere un tiro debole dal portiere Lunin, poi ha ribadito in rete, regalando il successo ai compagni. Una traversa colpita poco dopo, al 7', dal centrocampista tuttofare Thomas ha suggellato il successo dei 'Colchoneros', che adesso vedono il Barcellona distante 'solò 4 punti; i blaugrana, però, saranno in campo alle 18,30 in casa contro il modesto Rayo Vallecano e possono allungare nuovamente la classifica. Simeone ha schierato il solito 4-4-2, dando spazio a Kalinic in attacco al fianco di Griezmann e facendo riposare Alvaro Morata, che contro la Juve sostituirà lo squalificato Diego Costa. In difesa ha inserito, da destra verso sinistra, Arias, Gimenez, Savic (al posto di Godin) e Solano, con Correa, Rodri, Thomas e Vitolo a centrocampo. Juanfran, Lemar e lo stesso autore del gol Niguez hanno trovato spazio nel corso di un match che i 'colchoneros' hanno chiuso senza spremersi troppo, badando più che altro a controllare la situazione e con la testa al match di Torino. Il minimo sindacale ha partorito il massimo in una di quelle partita nelle quali la squadra sulla carta più forte ha tutto da perdere. Soprattutto a soli tre giorni da un verdetto di Champions.

