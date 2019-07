L'Atletico Itri e Lorello si dicono addio

L'Atletico Itri e il calciatore Alessio Lorello si dicono addio. Ecco il comunicato del club: «L'Atletico Itri saluta e ringrazia il terzino destro classe '98 Alessio Lorello per la sua abnegazione e professionalità mostrata nel corso della stagione 2018/19. Doti tecniche, atletiche e umane di cui, purtroppo, non potremo usufruire in futuro a causa dell'impossibilità di rinnovare l'accordo di prestito con lo stesso calciatore itrano. L'intera società, di conseguenza, augura le migliori fortune ad Alessio, sperando che si possa aprire la porta per una nuova e proficua collaborazione nell'anno calcistico 2019/20. Non dipende soltanto da noi, ma comunque ci proveremo fino alla fine..."

Ultimo aggiornamento: 19:15

