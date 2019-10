© RIPRODUZIONE RISERVATA

Battuta d’arresto per la capolista Atletico Torrenova di Russo che dopo il pareggio al "Montefiore” di Rocca Priora, una delle sorprese di questo inizio di stagione, vede i bianconeri agganciati in vetta alla classifica del girone D del campionato di Promozione. Il commento del tecnico dei romani, Russo punta il dito sulla prestazione dei suoi che, rispetto alle scorse gare, sono stati meno cinici: «È un pareggio amaro anche se abbiamo affrontato un avversario tosto su un campo molto difficile. C’è rammarico per non aver sfruttato 5-6 occasioni nel secondo ed aver chiuso la gara dopo essere andati sull’1-0. Avremmo dovuto essere più cattivi e determinati sotto porta. Sono contento per l’esordio di un classe 2002, Saccomandi, così come lui tutti i giovani stanno dando un contributo importante alla causa».Il cammino del Torrenova rimane comunque positivo considerando i 5 successi e i 3 pareggi che tengono la squadra al comando della classifica. Considerata come una delle principali candidate alla vittoria del campionato, è chiaro che Russo pretende ancora di più dalla sua squadra per avere la meglio sulle altre concorrenti: «Penso che fino a questo momento la squadra abbia reso al 60%. Possiamo ancora crescere e migliorare tanto, e dobbiamo farlo in tempi brevi cercando di sbagliare il meno possibile. Il girone rappresenta molte insidie, basta perdere un punto e vieni subito raggiunto come è successo in questa giornata. Ci sono molte squadre attrezzate come il Ferentino, il Monte San Giovanni, l’Atletico Morena e la Lupa Frascati».Proprio contro la Lupa di Pace, l’Atletico Torrenova sarà impegnata domani nella sfida di ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia. L'obiettivo è ribaltare il 4-2 subito in casa due mercoledì fa. «Andremo a giocarcela a viso aperto perché non abbiamo nulla perdere. Dovremo essere coraggiosi e spavaldi, il discorso qualificazione non è ancora chiuso», annuncia Russo.