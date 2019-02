L'Astrea si prepara in vista del Villalba

L'Astrea dopo la vittoria per 3-0 in casa contro l'Unipomezia si trova sempre al quarto posto con 42 punti frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Inoltre la squadra ha collezionato finora dopo 23 partite di campionato la bellezza di 37 gol mentre invece per quanto concerne la casella dei gol subiti c'è da dire che ha raccolto la palla in fondo al sacco 25 volte. Nel prossimo turno l'Astrea giocherà in casa del Villalba Ocres Moca 1952 che si colloca al decimo posto in classifica e che nell'ultima giornata ha battuo lontano dalle mura amiche il Montalto col punteggio finale di 2-0.

Ultimo aggiornamento: 19:21

