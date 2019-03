© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Astrea è tornata a sorridere. Le due vittorie consecutive hanno portato entusiasmo in casa dei ministeriali che hanno riaperto i giochi per il secondo posto, portandosi a -4 punti dal Team Nuova Florida, fermata dal pareggio (1-1) con il Casal Barriera. Nell’ultimo turno l’Astrea ha stravinto in casa del Villalba per 5-1 disputando una gara di alto livello e il tecnico Quintiliano Mastrodonato ha commentato con soddisfazione la prestazione dei suoi: «L’approccio e l’atteggiamento iniziale hanno fatto la differenza. Siamo stati bravi a metterla sin da subito sul binario giusto, infatti dopo cinque minuti eravamo avanti di due reti e al 20’ avevamo già chiuso la partita sul 4-0. Devo fare i complimenti alla mia squadra, perché il risultato può ingannare ma non era facile contro un’ottima compagine come il Villalba». A nove gare dalla fine - l’Astrea ne deve disputare otto (riposerà all’ultima giornata) - Mastrodonato e i suoi non vogliono accontentarsi del terzo posto attuale e con solo quattro punti distanza dalla Nuova Florida, i ministeriali hanno l’imperativo di crederci: «Vogliamo continuare questo periodo positivo, pensiamo una gara alla volta cercando di ottenere più punti possibili, e alla fine vediamo se davanti a noi commetteranno qualche passo falso. Purtroppo rimane un po’ di rammarico per le tre sconfitte consecutive nel mese scorso, nel quale non abbiamo avuto molto fortuna e abbiamo lasciato qualche punto per strada. Ma adesso pensiamo al presente e siamo determinati a fare il massimo e a non commettere errori in questo finale di stagione». Nel prossimo turno l’Astrea ospiterà a “Casal del Marmo” la capolista Valle del Tevere in una sfida in cui la squadra di Mastrodonato dovrà assolutamente ottenere un successo per continuare la sua rincorsa: «Affrontare la prima in classifica ha sempre un sapore particolare e cercheremo di far valere il fattore campo. Ma varrà tre punti come le altre, abbiamo otto finali e le affronteremo tutte allo stesso modo».