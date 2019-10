Un pari amaro per l'Astrea, che rinvia ancora il ritorno alla vittoria interna, che ormai manca da un mese. la Vis Sezze, anche se ridotta in nove uomini per le espulsioni di Loria (doppia ammonizione) e Formato (rosso diretto). Era stata proprio la squadra pontinia ad andare in gol per

prima con Loria, dopo che Giannone si era fatto parare un calcio di rigore da Spilabotte. Al gol setino ha poi replicato Di Iorio, che ha cosi chiuso sull'uno a uno il primo tempo. Inutile, nel secondo tempo, il forcing dell'Astrea, la difesa della squadra di Catanzani ha saputo reggere l'urto.





