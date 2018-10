© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buone notizie in casa dell'Arce, la compagine del presidente Alessandro Marrocco che milita nel campionato regionale di Eccellenza, girone B. Dopo un inizio negativo, la squadra gialloblù ha iniziato a marciare a ritmo di primato e nelle ultime cinque gare ha raccolto ben 11 punti frutto di tre vittorie e due pareggi. Inoltre la squadra guidata da mister Stefano Campolo è in corsa anche per i quarti di Coppa Italia regionale avendo vinto di misura, 1-0 la gara di andata degli ottavi sul campo del Villalba. Ultima gara vinta ieri 2-0 sul Latina Sermoneta grazie ad una doppietta del bomber Andrea Pintori, giocatore di categoria superiore.Inoltre l'Arce che attualmente sta disputando le gare casalinghe a Ceprano, potrebbe presto tornare al Lino De santis dove sono iniziati i lavori per un ammodernamento della struttura con il manto che passerà da terra ad erba sintetica. Un rinnovamento molto atteso dai tifosi e dalla città che presto riabbraccerà i propri beniamini.«Non eravamo brocchi prima e non siamo fenomeni adesso- ha spiegato mister Stefano Campolo- il lavoro ha bisogno di tem pi necessari per produrre i suoi frutti. Chiaramente non si sta facendo nulla di straordinario, anche perchè la classifica è cortissima e distrarsi sarebbe da sciocchi. Bisogna continuare a lavorare come si sta facendo senza guardare la classifica, semplicemente migliorando nei dettagli per poter rafforzare e di conseguenza enfatizzare la nostra mentalità propositiva. Continuare così il nostro percorzso di crescita».«Lavori al Lino De Santis? Di questo se ne occupa personalmente il presidente Marrocco- ha aggiunto Campolo- ma è chiaro che si tratta di un fattore positivo. Spero che i lavori finiscano in breve tempo per poter riabbracciare quanto prima la città di Arce».