L'Arce colpisce ancora. Preso anche Francesco Colacicco

Altro colpo in casa Arce che ha ufficializzato l’acquisto di Francesco Colacicco. Il club gialloblù garantisce così al tecnico Stefano Campolo un altro calciatore tecnicamente e tatticamente affidabile. Difensore classe ’98 che può essere impiegato sia come centrale che come terzino su entrambe le fasce, qualità che lo rendono dunque versatile e utile per la causa dell’Arce, sarà a disposizione del tecnico già dal prossimo impegno di campionato.

Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA