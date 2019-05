© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Aranova supera la fase preliminare dei playoff, aperti alle squadre che militano in Promozione, battendo 2 a 0 il Fiumicino 1926. E’ stata una bella partita sul terreno dell’impianto “Le Muracciole” e davanti al pubblico delle grande occasioni con circa 800 spettatori presenti sugli spalti. I padroni di casa sono scesi in campo con la formazione tipo, mentre gli ospiti hanno dovuto far a meno degli acciaccati Forcina e Parini, schierati solo nella ripresa dal tecnico Marco Ceccarelli per cercare di riequilibrare le sorte. La strategia dell’allenatore del Fiumicino era in parte riuscita se Artistico non avesse sbagliato, a pochi minuti dal termine, un calcio di rigore.SAVARINO IN GOL PER L’ARANOVAAvvio di marca locale con Savarino pronto alla prima incursione. Ci prova poco dopo Urbani, fermato in extremis. Rispondono gli ospiti ma Monfreda ci mette una pezza. Al 15’, arriva il vantaggio: spunto di Italiano che libera sulla sinistra il solitario Savarino che brucia l’ex Molon in uscita. Al 21’, replica senza successo Cuomo. Al 33’, assist di Benedetti per Pischedda ben appostato che calcia a botta sicura ma Ceccucci risponde respingendo la sfera. Ci prova poi Italiano ma non trova la porta. Prima del riposo è ancora l’attivo Italiano a farsi minaccioso: la sua conclusione è però fuori bersaglio.SIGILLO DI ROSATII secondi 45’ iniziano sotto una pioggia battete e il nuovo entrato Artistico si rende subito pericoloso. Risponde Italiano che chiama in causa Molon. Al 5’, fuga di La Ruffa sul corridoio sinistro che, giunto a fondo campo, crossa per la conclusione di Italiano a cui si oppone con bravura Molon. All’11, il nuovo entrato Forcina pesca bene Pischedda il cui pallonetto si perde oltre la trasversale. Al 17’, rovesciata volante di Artistico che si stampa sul palo esterno. Clamorosa, al 26’, la marcatura mancata da Moretti e poi da Italiano. Al 40’, viene atterrato in area Forcina: l’arbitro non dubbi e indica il dischetto. Si incarica di battere la massima punizione Artistico che scheggia però la traversa tra l’esultanza dei tifosi avversari. Nei 5’ di recupero ci prova senza successo Mariani. Al 48’, il generoso Benedetti offre un pallone d’oro a Pischedda che manca il bersaglio. Al 49’, arriva il raddoppio: slalom di Rosati che mette a sedere anche Molon e insacca a porta sguarnita dando il via alla festa per l’Aranova.IL DS MURSIA: «ARANOVA MAGNIFICA»Il fischio finale è stato salutato dai festeggiamenti dei giocatori che sono corsi sotto gli spalti a raccogliere gli attestati di stima dei fedelissimi. Si poi spostati negli spogliatoi con tanto di doccia per il ds Alessio Mursia. «Siamo contenti di questo meritato successo e credo che non potesse andare diversamente – afferma Mursia -. Ritengo che i ragazzi abbiano fatto qualcosa di magnifico per questo giovane club. Ora godiamoci questo traguardo ma dobbiamo continuare a essere concentrati perché ci attendono altri match decisivi».FORMAZIONIAranova: Ceccucci, Urbani, Monfreda, Mancini, De Maio, Tartaglione, La Ruffa (26’ st Morasca), Savarino (50’ st Zanella), Italiano (44’ st Mariani), Filippi, Moretti (26’ st Rosati). A disp. Comandini, Giustini, Simoni, Gritta, Corridori. All. BernardiniFiumicino 1926: Molon, De Franco, Camanni (6’ st Rasseni), Benedetti, Spagnoletti, Bove, Munaretto (6’ st Forcina), De Nicolo (26’ st Parini), Cuomo, Pischedda, Trimeliti (4’ st Artistico). A disp. Pacelli, Aureli, Dauria, Tallone, Giordani. All. CeccarelliArbitro: Ferrara di Roma2 (Migliaccio-D’Alessandris)Reti: 15’ pt Savarino, 49’ st Rosati.