© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aranova sportiva sogna. Il colpaccio sul terreno l’ex capolista Corneto Tarquinia ha rilanciato la compagine di via Galtelli nell’Olimpo del girone A del campionato di Promozione. L’undici del giovane mister Emiliano Bernardini si è inserito di prepotenza nel lotto di squadre candidate al salto di categoria. In testa al raggruppamento si trova il binomio Compagnia Portuale e Pol. Monti Cimini con 41 punti, seguite dal Corneto Tarquinia a quota 40 e quindi l’Aranova a 36. Una vittoria di grosso prestigio quella ottenuta dai rosso-blu a Tarquinia grazie alle marcature di Savarino dello scatenato bomber Italiano che vanta di essere il capocannoniere del girone con 18 centri.AVVIO DI CAMPIONATO SOTTO TONO«Non nascondo che a inizio stagione abbiamo incontrato qualche problema – commenta l’allenatore Bernardini – dovuto ai tempi tecnici necessari per assemblare il nuovo gruppo. Con il trascorre delle gare la rosa ha raggiunto il giusto livello mentale con cui ha cambiato marcia».Quando c’è stata la svolta?«Credo sia arrivata con i tre acquisti dicembrini – aggiunge -. Grazie all’intelligenza di Tartaglione, Rosati e Giustini la squadra ha raggiunto il giusto equilibrio perché il gruppo è cresciuto sotto il profilo mentale. Per tale motivo ringrazio la società, con in testa il presidente Andrea Schiavi e il ds Alessio Mursia, per aver integrato la rosa con questi elementi di qualità che si sono subito intesi con il resto del team».La vittoria contro il Corneto Tarquinia ti ha sorpreso?«La concentrazione e la voglia di vincere è stata la nostra arma migliore – aggiunge – e quindi alla fine non mi ha affatto sorpreso espugnare il terreno del Tarquinia. Oggi posso tranquillamente sostenere di aver un gruppo di qualità che può ambire ai playoff».C’è ci parla di primato e quindi di promozione, cosa ne pensi?«Sono soddisfatto perché abbiamo fatto un salto di qualità giocando un piacevole calcio – conclude Bernardini -. Se proseguiremo sulla stessa strada possiamo togliere grosse soddisfazioni al nostro club e ai tifosi che ci seguono con molta passione. Non mi voglio sbilanciare ma questo gruppo è in grado di centrare qualsiasi obiettivo. L’esperienza però mi insegna che è bene restare con i piedi ben salti in terra».DALLA CASACCA DELLA ROMA ALLA PANCHINA DELL’ARANOVABernardini è al suo secondo anno sulla panchina dell’Aranova, dopo aver fatto esperienze al fianco di Palluzzi. Ha iniziato con le minori del club dell’Aurelia e la sua bravura lo ha subito catapultato in alto. Del resto Emiliano è una persona che capisce di calcio e i trascorsi sul rettangolo verde parlano in suo favore. Cresciuto calcisticamente nel vivaio della Roma ha giocato nella Primavera e è poi finito in panchina in seri A con il mister Boskov, quando Totti faceva il suo esordio nella massima divisione. Ha calcato i campi di calcio di tante società prof come Viterbese e Castel di Sangro e ha esordito nella categoria cadetti con la casacca del Pescara. L’obiettivo di oggi è portare l’Aranova nell’Eccellenza e la sua squadra è sulla buona strada.