Con i gol a raffica del bomber Luca Italiano la compagine dell’Aranova vola nei quartieri alti del girone A del campionato di Promozione e si prepara a sferrare l’attacco alle squadre impegnate nella corsa dei playoff. Frena invece il club di via Galtelli che non si fa prendere dall’entusiasmo e continua a restare con i piedi ben saldi in terra. Intanto, con la vittoria di ieri per 5 a 1 nei confronti del DuepigrecoRoma, il team rossoblù si è portato a quota 30 a una sola distanza dalla Vigor Acquapendete che insegue la candidata ai playoff Compagnia Portuale.LUCA ITALIANO CAPOCANNONIRE DEL GIRONE ALa rivelazione del girone di andata è senz’altro l’attaccante Italiano che è balzato subito al comando della classifica cannonieri e, con la tripletta di domenica, prende addirittura il largo con 17 centri. Il lidense ha frequentato la scuola calcio della Pescatori Ostia e poi ha giocato con le giovanili di Ostiantica e Romulea. Viene prelevato dall’Ostia Mare per giocare con la Juniores regionale ma le sue spiccate doti di goleador vengono notate da Ugo Fronti, mister della prima squadra che allora militava nell’Eccellenza, e lo aggrega alla sua rosa. «A 17 anni ho esordito in Eccellenza contro il Corneto Tarquinia e ho segnato il gol con cui abbiamo vinto il match: credo di sognare – dice Italiano -. Non nascondo di aver ho provato una grossa emozione. Con la casacca viola ho giocato tre stagioni». Quindi passa la Frascati e poi la Castel di Sagro. A 21 anni lascia il calcio e decide di divertirsi con il calcio a 5. Tre anni dopo torna al vecchio amore con la maglia dell’Unipomezia. Quindi con la Pol. Monti Cimici, con cui vince i playoff, e poi con lo Sporting Genzano la scorsa stagione con 22 reti all’attivo.IL BOMBER: «PUNTIAMO A DISPUTARE I PLAYOFF»«Ho deciso di indossare la maglia dell’Aranova perché ho tratto un’ottima impressione dal colloquio avuto a inizio stagione con il presidente Andrea Schiavi – afferma Italiano – che mi ha inoltre illustrato un progetto credibile. A Aranova mi trovo bene e ho un buon rapporto con il tecnico Bernardini che viene dal calcio giocato. Gli obiettivi di quest’anno? Puntare a disputare i playoff. Abbiamo i numeri per poter centrare questo obiettivo e quindi dobbiamo continuare a giocare sempre con la stessa determinazione».IL DS MURSIA: «CON TRE NUOVI ACQUISTI ARANOVA PIU’COMPETITIVA»Il mercato dicembrino ha fatto registrare alcune grosse novità nel club dell’Aurelia. Hanno fatto le valige il centrocampista Andrea Chierico e il difensore Mirko Commentucci. Sono invece passati a indossare la casacca dell’Aranova i difensori Lorenzo Giustini (Cerveteri) e Stefano Tartaglione (Campus Eur) e l’attaccante Alessandro Rosati (Pol. Monti Cimini). «Abbiamo fatto qualche cambiamento sul mercato di riparazione – precisa il ds Alessio Mursia – e ci siamo assicurati elementi con cui rendere più competitiva la rosa. L’obiettivo è realizzare prima possibile i punti necessari per la permanenza in categoria e giocare quindi con meno pressioni per arrivare a posto di media-alta classifica. È vero che la zona playoff è alla nostra portata ma dobbiamo riconoscere che le quattro squadre sopra di noi sono molto attrezzate e corrono velocemente».