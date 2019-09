© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impresa dell’Aranova che espugna il campo del Palestrina 1919 e supera il primo turno di Coppa Italia aperto alle squadre che militano nell’Eccellenza. La squadra di mister Emiliano Bernardini infatti prevale 3 a 1 annullando il risultato negativo di 4 a 3 registrato sul terreno delle “Muracciole”. «Venivamo da alcune prestazioni in cui raccolto poco – commenta il ds rossoblù Alessio Mursia – finalmente ci siano sbloccati e vinto un’ottima gara. Siamo quindi soddisfatti di questo risultato e ora dobbiamo concentrarci sul campionato».LA CRONACAPartenza sprint dell’Aranova che sorprende i blasonati avversari che subiscono l’uno-due, nel giro di 10’, che li mette subito ko. I tirrenici vanno infatti in vantaggio subito con La Ruffa e raddoppiano all’10’ con il neo-acquisto Daniel Franceschetti, prelevato in settimana dal Civitavecchia. Al 27’, fatale distrazione che permette ai padroni di casa di accorciare le distanze con Flore. L’Aranova reagisce e Tartaglione firma il gol del 3 a 1. Nel corso della ripresa il team del presidente Andrea Schiavi si limita a controllare le sfuriate del Palestrina che non ci sta a perdere. Le incursioni dei locali però non sorprendono la retroguardia della concentrata Aranova che alla fine brinda in Coppa.ITALIANO: «UNA VITTORIA DEL GRUPPO»Negli spogliatoi le grida di entusiasmo si sono levate alle stelle per la prima vittoria stagionale del club della via Aurelia. «Dopo la sconfitta casalinga dovevamo dare un segnale sotto il profilo dei risultati - precisa il bomber Luca Italiano – visto che fino a ora abbiamo giocato un buon calcio avaro di risultati. Siamo scesi sul rettangolo verde con una particolare determinazione e centrato l’obiettivo contro una squadra di ottima caratura tecnica. E’ stata una vittoria del gruppo che ha creduto nel suo vero potenziale e quindi è stata premiata con il passaggio del turno». Per la matricola Aranova è anche una vittoria storica perché è il primo anno che partecipa alla manifestazione tricolore e accedere alla fase successiva è un buon viatico per fare bene nel campionato di Eccellenza.