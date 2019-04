L'Aranova cerca il meglio nelle ultime quattro partite

L'Aranova si trova al quarto posto in campionato con 69 punti frutto di 21 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte con la realizzazione di 76 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 30 volte. L'Aranova a tre giornate dalla fine del campionato cerca di insidiare il terzo posto occupato dal Polisportiva Monti Cimini (71 punti) che ha due punti in più dell'Aranova. Nell'ultimo turno di campionato l'Aranova ha vinto col punteggio di 8-0 sull'Aurelio Roma Academy che si trova all'ultimo posto con 8 punti.

Ultimo aggiornamento: 19:48

