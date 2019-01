L'Aprilia vola grazie a Bosi. Poker dello Sff Atletico al Città dio Anagni

Un gol di tacco di Daniele Bosi regala tre punti d'oro all'Aprilia che piega la Lupa Roma tra le proteste ospiti. Buona la prima per Vigna sulla panchina dello Sff Atletico che, dopo aver chiuso l'era Scudieri, rifila un poker al Città di Anagni: in gol Gagliardini, D'Andrea, Tortolano e Neri. Continua a faticare l'Albalonga di D'Adderio che non va oltre l'1-1 in casa del Flaminia e vede allontanarsi ancora i piani alti. Successo interno per la Vis Artenache, contro il Budoni, s'impone 2-0 grazie alle reti di Tozzi e Baldassi. Nel derby sardo il Castiadas ringrazia Mesina (doppietta) e batte la Torres conquistando 3 punti importantissimi in chiave salvezza.

Ultimo aggiornamento: 17:02

