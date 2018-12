Successo importantissimo nella giornata di ieri per L’Aprilia Racing Club del patron Antonio Pezone che a Monterosi conquista tre punti fondamentali e sale a quota 30 in classifica. Rete decisiva di Daniele Corvia che porta la formazione di Feola al quinto posto e da il via alla crisi del Monterosi che nelle ultime 5 giornate di campionato ha conquistato solo 2 punti frutto di due pareggi e tre sconfitte.

Ultimo aggiornamento: 17:12

