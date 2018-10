L'Anzio ha un nuovo direttore sportivo: ecco Piraino

E’ della giornata di oggi la nota dell’Anzio Calcio che conferma l’ingresso in società del signor Daniele Piraino come nuovo direttore e consulente dell’area sportiva, mentre resta totalmente nelle mani del patron Rizzaro la gestione societaria. Piraino che è uomo di grande esperienza avendo già ricoperto cariche dirigenziali, si è detto entusiasta dell’incarico affermando che l?anzio merita di giocare in palcoscenici importanti come la Serie D. Infine con la stessa nota la società ringrazia il signor Mario Guida per il lavoro svolto in supporto alla prima squadra come tecnico, annunciando che il nome del nuovo allenatore verrà annunciato nelle prossime ore.

