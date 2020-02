L'anima della "vecchia" Inter fa sorridere Conte: Brozovic e Lukaku le armi per il derby

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’anima della “vecchia” Inter ha salvato Antonio Conte facendo tornare alla vittoria l’Inter, dopo tre pareggi di fila. Gli arrivi di Eriksen, Moses e Young devono ancora spronare i nerazzurri, per lungo tempo alla Dacia Arena orfani di Brozovic. Ma appena entrato, il croato ha subito dato ordine al gioco interista e permesso a Barella di giocare più vicino all’area avversaria tanto da regalare l’assist per il vantaggio firmato da Lukaku. Decisivo anche un altro subentrato, Sanchez. Squalificato Lautaro Martinez (l’argentino salterà pure il derby contro il Milan del 9 febbraio), Conte ha optato per il giovane Esposito, che però ha steccato. Così quando il cileno è stato gettato nella mischia contro la sua ex squadra (l’Udinese appunto), ha dato quel tocco di imprevedibilità alle manovre offensive dell’Inter. Fino a procurarsi il rigore, che Lukaku ha poi trasformato chiudendo di fatto il match. Ed è proprio il belga un altro giocatore che incarna l’anima della “vecchia” Inter, quella che ha condotto i nerazzurri al secondo posto a tre punti dalla Juventus, in attesa del recupero della Lazio con il Verona. Il belga ha segnato 16 gol in 22 partite di campionato, a conferma di quanto abbia fatto bene l’ex ct a insistere - la scorsa estate - per averlo con sé nella sua nuova avventura a Milano. Romelu rappresenta la scommessa vinta da Conte, che al di là dei nuovi arrivi e dei mancati acquisti (vedi Giroud, conteso dalla Lazio ma rimasto al Chelsea, in Premier), non può non fare affidamento sulle sue certezze. Tra queste, c’è anche Handanovic. La diagnosi per lo sloveno è infrazione al quinto dito della mano sinistra. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno. Il derby è a rischio.