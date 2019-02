Se una speranza di salvezza c'era, per l'Almas Roma, questa era legata all'incontro di oggi pomeriggio ad Allumiere. Uno scontro diretto con il Civitavecchia che serviva a tenere accesa una fiammella di speranza (non di più) di una delle due squadre. Il gol di Manuel Vittorini dà speranze al Civitavecchia e spegne (definitivamente?) le possibilità di restare in Eccellenza dell'Almas Roma, la cui stagione è iniziata male e finirà, inevitabilmente, in Promozione.





