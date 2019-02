L'Almas Roma all'esame Ronciglione United

L'Almas Roma è fanalino di coda del campionato di Eccellenza, girone A. L'ultima della classe finora dopo 23 giornate di campionato ha collezionato solamente due vittore nella competizione unite a quattro pareggi e sedici sconfitte (peggiore striscia nel torneo). Nella prossima giornata l'Almas Roma sfiderà in trasferta il Ronciglione United che si colloca al penultimo posto in graduatoria quindi si tratta di una sfida riguardante i bassifondi della classifica. Tra il Ronciglione United e l'Almas Roma intercorrono sette punti di differenza e nell'ultimo turno il Ronciglione United ha perso col punteggio di 2-0 in casa del Montespaccato.

Ultimo aggiornamento: 19:25

