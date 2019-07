Iniziano a delinearsi gli scenari in casa Almas. La società biancoverde dopo la retrocessione in Promozione vuole ripartire al meglio per risalire in Eccellenza e, in attesa di ufficializzare il nuovo tecnico e gli acquisti, il presidente Massimiliano Di Litta ha reso noto le conferme del vecchio gruppo. Si ripartirà da una discreta base di giovani, che vanno dal ’95 al 2001: in porta ci saranno Facchini e Fraticelli, mentre nel reparto difensivo si rivedranno Bertini, Boccadifuoco, Gaffi, Marchetti, Olivieri e Petrizza. Centrocampo e attacco sono ancora da sistemare, al momento l’unico confermato in avanti è Nuovo. La novità più importante riguarda il centro sportivo, infatti nella nuova stagione Prima Squadra e Juniores dell’Almas svolgeranno gli allenamenti e le gare di campionato sul sintetico di Via degli Alberini, nella struttura di proprietà del Tor Sapienza.





© RIPRODUZIONE RISERVATA