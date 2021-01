L'album Panini compie 60 anni, svelata la nuova collezione 2020-21

Nonostante il periodo difficile, vedi l'emergenza pandemia, l'album Calciatori Panini celebra i suoi 60 anni con il lancio della nuova edizione dedicata alla stagione 2020/21. Una collezione svelata oggi, via Zoom. Si tratta di 132 pagine con 748 figurine in cui sono tante le novità, dalla «Top Team Panini 60» e «La Panini più amata», che saranno scelte con la collaborazione di collezionisti e tifosi, oltre alle figurine delle copertine storiche degli album dal 1961 e degli MVP dei club di Serie A. Alla Serie A sono dedicate quattro pagine con 22 calciatori, il mister e la maglia. Seguono poi le pagine dedicate a Serie BKT (20 squadre con 18 figurine di calciatori e lo scudetto), Serie C, Serie D e Serie A femminile. Numerose anche le figurine speciali, dal "Film del campionato" alla sezione "Calciomercato - L'Originale", oltre ai momenti e protagonisti del campionato nella prima parte di stagione. C'è anche una novità ludica: i collezionisti possono scegliere il giocatore migliore della propria squadra del cuore di questi 60 anni.

