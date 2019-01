© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla riva del Tirreno la quadrata Albalonga pareggia contro l’Sff Atletico (1-1) e resta in corsa per un posto nei playoff. L’1 a 1 infatti consente alla compagine ospite di continuare a inseguire il Monterosi a due lunghezze. La compagine dei castelli ha anche scongiurato l’aggancio da parte dell’Atletico che ha rischiato tra le mura amiche il ko se alle conclusioni di Corsetti prima e Baroni poi non si fossero opposti i legni. La prima frazione di gioco ha visto i padroni di casa più attivi ma privi della giusta lucidità con cui riuscire a superare il pacchetto arretrato avversario. La ripresa invece è stata di chiara marca ospite che ha controllato la sterile manovra offensiva dei rossoblù e sfiorato il bottino pieno.IL MISTER SCUDIERI SODDISFATTO DELL’ATLETICO«Sono contento della prestazione della mia squadra ottenuta contro un complesso molto forte – commenta il mister dell’Atletico, Raffaele Scudieri, a fine partita -. Abbiamo commesso alcune fatali disattenzioni che hanno favorito il recupero dei nostri avversari. Sono soddisfatto dell’esordio in prima squadra del baby Cibei che è cresciuto nelle minori dell’Atletico». Di fatto l’Albalonga ha sfiorato il colpaccio al “Paglialunga” al termine di un match molto tattico che alla fine ha premiato le scelte del mister D’Adderio il quale è riuscito a imbrigliare l’azione dei padroni di casa apparsi meno brillanti del solito. Soprattutto durante lo svolgimento della ripresa in cui i tirrenici non sono mai stati pericolosi perché la diga eretta dagli avversari è apparsa insormontabile per la fitta e prevedibile ragnatela di passaggi tessuti da Sevieri&Co a centrocampo.VANTAGGIO SIGLATO DA NANNIDiretto dal giovane e inesperto arbitro di Brescia, il match vede le squadre studiarsi nella zona nevralgica. Poi i rossoblù prendono le redini del gioco e, al 7’, procurano il primo brivido per gli accorsi sulle gradinate del “Paglialunga” con una punizione dal limite del fantasista Tortolano: la sfera scavalca la barriera ma Jorio è attento e in tuffo mette la conclusione in angolo. Preludio al gol che arriva al 17’: Nanni lascia partire una bordata che subisce la deviazione di un difensore che inganna il portiere. Gli ospiti reagiscono e, al 27’, Pace pennella in area un pericoloso cross per la testa di Pippi, anticipato con scelta di tempo da Campanella. Il confronto ristagna a centrocampo e solo, al 46’, la retroguardia locale corre un serio pericolo: assist di Barone per l’inserimento di Corsetti che spedisce la sua deviazione contro il palo esterno.PAREGGIO DI PAOLACCILa seconda frazione di gioco si apre con il pareggio dell’Albalonga: l’onnipresente Corsetti mette in area dove il solitario Paolacci di testa gonfia il sacco alle spalle di Galantini. I tirrenici si affidano a un contropiede di Tortolano che viene bloccato dal provvidenziale recupero di Paolacci che respinge il tiro ravvicinato. Passano i minuti le difficoltà dell’Atletico aumentano. Al 34’, paurosa mischia in area locale risolta da un violento destro di Corsetti respinto in extremis da Gagliardini. Al 36’, Cotani si invola sul corridoio destro e giunto in area viene messo a terra in area da Panini: la giacchetta nera non ravvisa il penalty invocato dai giocatori locali. Arriva, al 40’, un tiro senza pretese di Nanni. Al 42’, grossa occasione di Barone su calcio piazzato: la palla supera Galantini ma la sfera viene respinta dalla base del palo.