L'Albalonga piazza il colpo: ingaggiato Palumbo

Un inizio non proprio positivo per l'Albalonga in questo campionato di Serie D. Di conseguenza la società ha deciso di dare un rinfrozo di spessore a mister Ferazzoli: si tratta di Luigi Palumbo, giocatore offensivo rimasto svincolato dal Carpi. Il classe '91 è un esterno d'attacco che vanta già esperienze importanti, ad esempio con la casacche di Sambenedettese, Turris e Monterosi, ora è pronto a questa nuova esperienza, dimostrando a tutti di valere ancora qualcosa dopo il periodo negativo a Carpi, non essendo mai sceso in campo nel campionato di Serie B. Con questo giocatore il team di Ferazzoli potrà contare su un elemento che sicuramente farà fare il salto di qualità tanto atteso.

