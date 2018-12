L'Albalonga, parla Di Cairano: «Contenti della rimonta»

L'Albalonga vince lontano dalle mura amiche per la prima volta sotto la gestione di Fulvio D'Adderio. Il risultato finale contro il Latina è di 2-1. La formazione castellana si colloca al sesto posto e allunga la serie positiva a cinque risultati util consecutivi (tre vittorie e due pareggi). I gol di Corsetti e di Barone (su calcio di rigore) hanno consentito all’Albalonga di piazzarsi in graduatoria immediatamente a ridosso della zona play off. Il centrocampista classe 2000 Davide Di Cairano analizza il momento di forma della squadra: «Siamo contenti della nostra rimonta, ma c’è ancora tanto da fare. E poi questa settimana c’è pure un turno infrasettimanale e infatti il mister alla fine del match di Latina ci ha ricordato che mercoledì arriva il Ladispoli».

Ultimo aggiornamento: 18:16

