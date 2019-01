Claudio Gavillucci è stato reintegrato nella Can con effetto immediato. La lunga battaglia del direttore di gara di Latina ha dunque avuto la svolta che i legali dell'arbitro si aspettava: tornare in campo. L'Aia ha dunque ceduto (consigliata, evidentemente, nel modo giusto) per evitare conseguenze, che potevano anche arrivare a un deferimento per aver disatteso una sentenza di un organismo giudiziario della Figc, di cui l'Aia fa parte. L'organico a disposizione di Rizzoli, dunque, torna ora a 22 arbitri, come nella scorsa stagione.





