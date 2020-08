© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora la. Attraverso una nota firmata dal suo rappresentante,risponde alla Juventus e smentisce un possibile addio. «Ho letto voci sui giornali in questi giorni completamente false - riferisce. Paulo è un giocatore della Juventus ed è felice di esserlo. Lavoriamo con la società per rinnovare il contratto con la predisposizione di sempre». I fatti sono noti: l’argentino intende prolungare il contratto in scadenza nel 2022 ma dopo i primi, proficui, colloqui la Juventus ha deciso di sondare il mercato per valutare nuovi affari con il coinvolgimento del classe '93. Si profila quindi un’altra sessione di fuoco per l'ex rosanero determinato, però, a proseguire la sua avventura a Torino. Tornando al prolungamento, con la sua dichiarazione Antun ha voluto anche smentire la presunta richiesta di 20 milioni di euro a stagione. L’obiettivo del classe ’93 è, infatti, quello di guadagnare circa 12 milioni di euro all'anno. Ancheha le idee molto chiare. L'attaccante bianconero chiede il pagamento dell'ultimo anno di contratto (7,5 milioni di euro) per interrompere il suo matrimonio con i Campioni d'Italia. «MLS? Molti giocatori ci vanno e sarebbe bello. Ma ora sono un giocatore della Juve, vedremo», le parole del Pipita a Fox Sports.