Kumbulla, lesione al crociato anteriore: stagione finita. ​Si ferma anche Belotti: frattura alla cartilagine costale

Piove su bagnato in casa Roma. Si infortunano Kumbulla e Belotti dopo la gara contro il MIlan. Il difensore albanese ha riportato una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni verrà valutato il percorso più idoneo. Il Gallo, invece, una frattura alla cartilagine costale.

Roma-Milan, gli infortuni

Due ulteriori infortuni che si aggiungono a quelli attuali, come ha commentato Mourinho nell’immediato post-partita: «Karsdorp penso che non lo vedrò più in campo. Llorente penso di non vederlo più in campo. Kumbulla al 100% non lo vedrò più in campo. Smalling abbiamo una speranza di averlo, vediamo una partita o due, se è possibile. Wijnaldum è quello più vicino, Paulo invece non lo so. Poi mi sono dimenticato anche di Belotti. Secondo lui ha le costole rotte, l'ho sentito da lui, non poteva respirare. Lui era coraggioso, voleva continuare ma non è stato possibile». Bollettino confermato e contro il Monza non ci sarà nemmeno Matic che è squalificato.