Slavia Praga, Uefa dà 10 turni di stop a Kudela per razzismo, 3 turni a Kamara

L'Uefa ha squalificato per 10 giornate il giocatore Ondrej Kudela dello Slavia Praga per «comportamento razzista». Il fatto è accaduto in Scozia lo scorso 18 marzo, in occasione del match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Le squadre in campo quella sera erano Rangers Fc e Sk Slavia Praga: la partita si è conclusa per 2-0 a favore della formazione ceca, ma l'episodio che ha attirato l'attenzione dei media è stata la rissa scoppiata nei tunnel che conducono agli spogliatoi, al termine dell'incontro. La lita è nata a causa di una presunta offesa razziale rivolta da Kudela a Glen Kamara, della formazione scozzese.

‘He came over and said you’re a f***** monkey’ For the first time since the incident, Rangers’ Glen Kamara has spoken about the alleged racist abuse he was subjected to by Slavia Prague’s Oleg Kudela https://t.co/ezyQQ3nFpw pic.twitter.com/67GvPBj5WW — ITV News (@itvnews) April 7, 2021

Il comunicato

Ad assegnare le squalifiche è stato l'ispettorato Etico e Disciplinare dell'Uefa, che nei giorni scorsi aveva avviato un'indagine sull'accaduto, e che oggi ha deciso di «sospendere il giocatore dell'Sk Slavia Praga, Ondrej Kudela, per le prossime dieci 10 partite di competizioni per club e rappresentative Uefa per le quali sarebbe altrimenti idoneo a giocare, per comportamento razzista, inclusa la sospensione provvisoria di una partita scontata dal giocatore durante la partita di andata dei quarti di finale di Europa League 2020/21 dell'Sk Slavia Praga contro l'Arsenal FC l'8 aprile 2021», così in un comunicato ufficiale.

La Uefa ha inoltre deciso di «sospendere il giocatore dei Rangers Fc, Glen Kamara, per 3 partite di competizioni Uefa per club per le quali sarebbe altrimenti idoneo a giocare, per aver aggredito un altro giocatore», così l'Uefa in un comunicato.

