Kovacic resta a Londra, il Chelsea lo riscatta dal Real Madrid

Mateo Kovacic resterà a Londra e continuerà a giocare con il Chelsea. L'affare viene dato per concluso dalla stampa spagnola che parla di un riscatto nell'ordine dei 45 milioni. Nonostante i 'Blues' abbiano il mercato in entrata, bloccato per la squalifica Fifa, il club di Roman Abramovich potrà riscattare il giocatore, avendo quest'ultimo giocato l'ultima stagione a Stamford Bridge e il suo tesseramento era già stato registrato dalla Federazione inglese e dalla Premier al momento del prestito, un anno fa.





