Koulibaly, insulti razzisti in Fiorentina-Napoli: «Mi hanno chiamato scimmia di m... Quei tifosi fuori dagli stadi»

Lunedì 4 Ottobre 2021, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 09:15

Non è rimasto a guardare (e ad ascoltare) come se nulla fosse. Perché per Kalidou Koulibaly quegli insulti arrivati dalle tribune erano troppo. Così a fine partita il difensore del Napoli si è avvicinato alla curva che ospitava i tifosi della Fiorentina al Franchi puntando il dito verso chi lo aveva offeso durante la partita, vinta dagli azzurri 2-1. Stamattina su Instagram ha raccontato tutta la sua rabbia e la sua amarezza per un fenomeno, il razzismo, che sembra non uscire dagli stadi: «Mi hanno chiamato scimmia di m****. Questi soggetti non c'entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi per sempre».

Gli insulti razzisti a Koulibaly, Osimhen e Anguissa

Al momento dell'uscita dal campo delle squadre, i cori hanno preso di mira anche l'attaccante Osimhen e il centrocampista Anguissa, anche loro di colore. Ma mentre i primi due hanno proseguito verso gli spogliatoi, urlando «continuate pure», Koulibaly si è fermato e ha replicato a muso duro: «Hai detto scimmia a me? Vieni qui a dirmelo se hai il coraggio». Gli ululati però non si sono fermati.

Le scuse di Barone

La scena deplorevole ha costretto la Fiorentina a chiedere scusa pubblicamente: «La società viola si è fermamente dissociata dai cori e le offese razziste provenuti dagli spalti del Franchi dopo Fiorentina-Napoli all'indirizzo di alcuni giocatori avversari».

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, è andato a chiedere scusa personalmente a Kouibaly esprimendo la vicinanza della società e ribadendo «che per noi queste cose sono inaccettabili».