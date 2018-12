Manchester United, nel mirino del club c'è Koulibaly

Ole Gunnar Solskjaer ha preso il posto di Jose Mourinho sulla panchina del Manchester United, ma sa che per risollevare la squadra deve migliorare la rosa, soprattutto in difesa. Il norvegese, traghettatore fino al termine della stagione, busserà quindi alla porta del vice presidente del club, Ed Woodward, che in estate non ha voluto ascoltare l'elenco delle richieste avanzate dal coach portoghese. Il 'Mirror' avanza quattro nomi di giocatori e tra questi spicca quello di Kalidou Koulibaly. Il difensore centrale del Napoli ha attirato l'attenzione per la sua potenza fisica, ma anche per l'abilità nel gioco aereo. Il senegalese ha un contratto fino al giugno 2023 e lo stesso giornale riconosce che sarà molto difficile portarlo via da Napoli per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro.

Ultimo aggiornamento: 15:32

