Napoli, respinto il ricorso per Koulibaly. Salta anche la Lazio

La Corte Federale d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso presentato dal Napoli in merito alle squalifica di Koulibaly, espulso a San Siro nella sfida contro l'Inter. Si attende solo l'ufficialità. Confermate le due giornate di stop. Il difensore azzurro, presenteoggi a Roma insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, dopo aver saltato la sfida contro la Spal non ci sarà nemmeno nella gara di domenica sera contro la Lazio. A nulla è valso il discorso fatto dal giocatore senegale e dal numero uno del Napoli come rivela il legale del club Mattia Grassani. Ultimo aggiornamento: 16:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA