Koulibaly, Mertens: «Sentiva di aver perso la battaglia contro il razzismo»

«Non capiamo questi ululati che fanno a ragazzi come Koulibaly. Per me Kalidou è un fratello e nello spogliatoio l'ho visto proprio male male. Non per il cartellino rosso, si sentiva male perché sentiva d'aver perso contro il razzismo». Lo ha detto l'attaccante del Napoli Dries Mertens in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il caso dei cori razzisti contro Koulibaly in Inter-Napoli del 26 dicembre. «L'abbiamo visto tutti giù di morale - ha aggiunto - e mi dispiace molto per questa cosa».



«Sono sicuro che possiamo vincere l'Europa League. Siamo stati sfortunati in Champions League, abbiamo perso solo col Liverpool in un girone con due candidate alla vittoria finale. Ma abbiamo fatto ottime partite, anche senza superare il turno». Lo ha detto l'attaccante del Napoli Dries Mertens in un'intervista a Radio Kiss Kiss. Il belga ha parlato anche dell'obiettivo scudetto: «Noi vogliamo continuare - ha detto - a stare dietro alla Juve. Ci abbiamo provato anche l'anno scorso. C'è anche uno scontro diretto. Non si sa mai, la Juventus può perdere punti e fiducia e noi dobbiamo essere qui».

