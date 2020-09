© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ritorno in Italia disi avvicina. Il centrocampista cileno sta trattando la rescissione con ilper liberarsi a costo zero e firmare con i nerazzurri il contratto biennale da 6 milioni di euro a stagione. Oggi c'è stata un'altra riunione. L'Inter è fiduciosa e conta di abbracciare presto il mediano assistito da Felicevich, lo stesso agente diL'adlavora anche in uscita.è stato offerto al, mentrepiace molto al. Sempre la società tedesca tratta con i nerazzurri l'acquisto di Perisic: l'ultima offerta spedita dai Campioni d'Europa è di 12 milioni di euro. Sono ore bollenti anche per la cessione dial. L'agente del difensore senegalese, Fali Ramadani, è in Italia per sbloccare l'affare impostato sui 65-70 milioni di euro. I Citizens ora hanno fretta e non intendono effettuare nuovi rilanci. Intanto gli azzurri si sono cautelati bloccando Sokratis Papastathopoulos dell'Arsenal. A proposito di difensori Romero, di proprietà della, firma con l'Atalanta.