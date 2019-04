Kluivert si prende la Roma: «Voglio il quarto posto e la Nazionale. L'Ajax? Nessun rimpianto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il cambio di allenatore Justinha trovato più spazio in campo e, quindi, più responsabilità nella scalata della Roma alla qualificazione in Champions League. L’olandese la scorsa estate ha lasciato l’Ajax per dirigersi nella Capitale, nessun rimpianto, però, anche se ieri la squadra allenata da Ten Hag ha imposto il suo gioco in casa della Juventus passando in semifinale: «Li seguo sempre, è meraviglioso quello che stanno facendo in Champions, ma non ho rimpianti», ha detto l’esterno in un’intervista al quotidiano Algemeen Dagblad. L’obiettivo in giallorosso, come detto, è il(«voglio raggiungerlo e poi conquistare la nazionale maggiore. Mi sento forte»), e sarà proprio Kluivert uno dei protagonisti della grande rincorsa: «Quando sei giovane non puoi aspettarti di giocare tutte le partite. Con il cambio di allenatore sono diventato un titolare, Ranieri ha voluto parlare subito con me, dicendomi che avrebbe puntato sulla mia velocità. Avevo già giocato durante la stagione, ma lui mi ha detto di scendere in campo e divertirmi. Voglio dare il massimo in queste ultime giornate di campionato per aiutare la Roma ad arrivare quarta».