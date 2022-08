Roma, giallo Kluivert: negato il permesso di lavoro. In stand-by la cessione al Fulham

Stava per filare tutto liscio, Tiago Pinto aveva piazzato Diawara e Calafiori a titolo definitivo e Kluivert in prestito con obbligo di riscatto. Qualcosa, però, si è inceppato nella trattativa tra Roma e Fulham perché, riferiscono dall’Inghilterra, l’olandese non avrebbe i requisiti per ottenere il permesso di lavoro e giocare in Premier. Si tratterebbe principalmente del dato legato alle presenze in nazionale e quello del numero di minuti giocati nelle coppe europee nell’ultimo biennio (il Nizza non ne ha giocate). Parametri diventati più stringenti a seguito della Brexit e che non sarebbero soddisfacenti per far ottenere a Kluivert il permesso di lavoro per giocare in Inghilterra. La trattativa si era chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni che sarebbe scattato al raggiungimento della prima presenza. Giocatore e società sono in attesa del verbale della FA per comprendere i motivi che hanno bloccato il trasferimento.

Roma, Pinto piazza tutti gli esuberi: addio a Diawara, Kluivert e Calafiori. Incasso totale di 14 milioni

La lettera della Roma

Nella notte, con grande sorpresa, la Roma ha appreso la notizia della mancata autorizzazione al permesso di lavoro. Anche perché il Fulham aveva richiesto ai giallorossi una lettera da inviare alle autorità inglesi in cui spiegava il perché Kluivert non si fosse allenato in gruppo con Mourinho. Nel testo, la Roma aveva riportato che l’olandese aveva cominciato la preparazione con il gruppo e giocando anche la prima amichevole stagione. Poi, a seguito di un infortunio, la società aveva deciso di farlo allenare con altri tesserati per preservarlo in vista del mercato. La lettera è stata recapitata correttamente e tutto sembrava filare liscio. Anche le visite mediche erano state pianificate, poi la doccia fredda. In queste ore il Fulham sta cercando di capire se ci saranno delle deroghe alla legge.