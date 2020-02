Roma, il sogno di Kluivert: «Voglio vincere la Champions come mio padre» Video

Sognare in grande, anche quando le cose non vanno proprio benissimo. Lo fa Justin Kluivert che non si nasconde in un'intervista rilasciata a Dazn. «Voglio che mi scattino esattamente la stessa foto un giorno con la Coppa tra le mie mani», dice l'attaccante della Roma. La foto è quella che ritrae suo padre Patrick mentre alza il trofeo della Champions League. «Qui non solo papà l'ha vinta, ma ha anche segnato il gol decisivo - racconta l'esterno giallorosso - Quale maglia avrò addosso quando vincerò la Champions? Spero quella della Roma, ma nessuno può leggere il futuro».



Ultimo aggiornamento: 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA