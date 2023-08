Klose, altro riconoscimento alla carriera: la Uefa premia la sportività dell'ex Lazio

Un altro premio alla carriera per Miroslav Klose. L'ex attaccante della Lazio è stato omaggiato dal presidente Uefa Aleksander Ceferin hcon il Premio del Presidente Uefa 2023. Il riconoscimento vuole esaltare risultati eccezionali, eccellenza professionale e qualità personali esemplari, i valori che l'ex nazionale tedesco ha incarnato per tutta la durata della sua carriera. Tanti gli episodi di fair play di cui si è reso protagonista, tra cui un gol colpevolmente segnato con la mano a Napoli, ma immediatamente denunciato all'arbitro, che aveva invece convalidato la rete.

Ancora prima, nel 2005, quando indossava la maglia del Werder Brema, Klose si scontrò con il portiere del Bielefeld Hain e l'arbitro assegnò il rigore ammonendo il giocatore.

Miro contestò però la decisione ammettendo che l'avversario aveva colpito soltanto il pallone, e così il direttore di gara è tornato sui suoi passi.

«Nel corso della gloriosa storia del calcio, alcuni nomi brillavano di un'aura di eccellenza che è difficile replicare», ha detto Ceferin, «uno di questi nomi è Miroslav Klose. Dalle umili origini fino a diventare il capocannoniere di tutti i tempi nella storia dei Mondiali, il viaggio di Klose non è solo una testimonianza di determinazione e abilità, ma anche di sportività che trascende i confini della professionalità e dello sport stesso. Il suo comportamento e la sua determinazione a difendere ciò che è giusto costituiscono un esempio per generazioni di atleti in tutto il mondo».

Il premio sarà consegnato a Klose in occasione del sorteggio della fase a gironi di Champions League, in programma giovedì 31 agosto al Grimaldi Forum di Monaco.