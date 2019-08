Klopp ringrazia Adrian e imita Rocky: «Adriaaaan» Video

"ADRIANNNN, LIKE ROCKY!" 🥊



Never change, boss 🤣🤣pic.twitter.com/IuxQvHyQvS — Liverpool FC (@LFC) August 14, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Jurgen Klopp urla, sorride. Vince ancora. Dopo la Champions, ecco la Supercoppa. Ai rigori. Quelli che gli hanno tolto l'ultima Community. Perde Alisson e ringrazia Adrian. "Adriaaaaaaan, come Rocky", urla scherzando il tecnico tedesco. "Sono felice per lui, Adrian, non mi sembra uno che abbia vinto molto nella sua vita...".Poi l'analisi seria del match: "È stata una partita molto difficile per entrambe le squadre. Si trattava solo di vincerla e alla fine ci siamo riusciti noi! Nessuno allo stadio voleva i tempi supplementari, che sanno essere letali. Il rigore del 2-2? Non sono sicuro ci fosse, ma chi se ne frega adesso... Abbiamo iniziato bene e poi abbiamo mollato. Abbiamo dovuto combattere parecchio, alla fine abbiamo vinto e ora gioiamo."Poi c'è Lampard, che fa i complimenti alla squadra ma si lecca le ferite per la seconda bruciante sconfitta.