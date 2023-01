Kings League, nel torneo di Piqué gioca in incognito un calciatore mascherato: è un professionista della Liga

Mistero nella Kings League. Il nuovo campionato di calcio a 7 - caratterizzato da regole di gioco innovative - nato da un'idea di Gerard Piqué, ha visto scendere in campo per il team XBuyer un calciatore sospetto, con il volto nascosto da una maschera da wrestler messicano e il corpo interamente coperto tra divisa sociale, calzamaglia e guanti. Nessun dettaglio in vista per riconoscere "Enigma" (questo il nome stampato sulla maglia), ma solo qualche indizio fatto trapelare dagli organizzatori. Trovata pubblicitaria o necessità dettata dai regolamenti?

Chi è il calciatore mascherato

Enigma sembrerebbe essere un calciatore professionista della Liga spagnola, che privo del permesso da parte del suo club di partecipare alla Kings League, avrebbe scelto di mantenere l'anonimato. La conferma era arrivata dallo stesso Piqué, che aveva svelato anche un piccolo indizio sulla sua età, inferiore ai trentanni. La partita del calciatore mascherato è stata seguita in diretta Twitch da migliaia di utenti (circa 900.000), che hanno cercato di capirne l'identità: Elches Pol Lirola (25) e Rodrigo Riquelme del Girona (22) i più plausibili, ma nessuna indiscrezione è stata in grado di confermarlo. Le abilità di Enigma non hanno influenzato il match contro il Kunisports. La squadra del Kun Aguero ha avuto la meglio (1-0). Il Var a chiamata, i rigori come nell'hockey, le carte "jolly" da pescare che danno diritto a bonus, sono alcune delle regole di cui si avvale le nuova Liga di Piqué, che resta avvolta in un velo di mistero.