© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se c’è un giocatore che più di tutti è migliorato in questopost lockdown, quello è. È il giocatore in più die lo si è visto anche contro il, al di là del gol del pareggio con un tiro da fuori che si è infilato sotto l’incrocio. Perché il centrocampista ivoriano, che fino a qualche mese fa sembrava destinato a essere sacrificato sul mercato avendo delle pretendenti in Premier (soprattutto il, il club che poi acquistò Cutrone), sta crescendo di gara in gara. Ed è tutto merito del tecnico rossonero, che ha spiegato quanto sia importantenel suo gioco. Una metamorfosi così non si era mai vista prima. Anche sotto l’aspetto tattico, oltre che caratteriale. I ritardi a Milanello, si mormora, siano acqua passata. Così come altri episodi, vedi quando mostrò la maglia disotto la Curva Sud come fosse uno scalpo dopo una vittoria contro la Lazio (era il 13 aprile, vittoria rossonera grazie a un rigore realizzato dall’ivoriano). Adesso Kessie ascolta di più il tecnico e segue alla lettera i consigli di, un altro vicino all’addio al termine della stagione, proprio come l’allenatore. In campo il cambiamento del centrocampista si sente. E il Milan ne può giovare in meglio. Tanto da conquistare 17 punti in sette partite. Una marcia da, insomma.