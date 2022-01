«Anche a capienza ridotta gli idioti negli stadi non mancano. Che siano ululati contro Kean, Koulibaly, Maignan o cori contro Vlahovic non fa differenza. Basta, vogliamo provvedimenti e non frasi di circostanza». Così su Twitter Lapo Elkann in merito ai corsi razzisti contro l'attaccante bianconero Moise Kean durante Juventus-Napoli.

Vogliamo provvedimenti e non frasi di circostanza #SiamoTuttiKean — Lapo Elkann (@lapoelkann_) January 8, 2022